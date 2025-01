Arezzo, 21 gennaio 2025 – Cortona, Giorno della Memoria: collocazione pietre d’inciampo in memoria di Francesco e Renato Mariotti

Lunedì 27 gennaio si ricordano i due deportati a Mauthausen

L’Amministrazione comunale di Cortona organizza lunedì 27 gennaio le celebrazioni del Giorno della Memoria con la collocazione di due pietre d’inciampo dedicate alla memoria di Francesco e Renato Mariotti. L’iniziativa è promossa e condivisa con i discendenti dei due cortonesi deportati nel campo di sterminio di Mauthausen, collaborano all’evento l’associazione degli Ex Deportati e dei Marinai d’Italia.

L’appuntamento si aprirà con una celebrazione nella sala del Consiglio comunale alle ore 11. Interverranno il sindaco di Cortona Luciano Meoni; l’assessore alla Cultura Francesco Attesti; Donatella Mariotti, figlia di Renato Mariotti; Laura Geloni, presidente della sezione interprovinciale Aned di Pisa (associazione nazionale ex Deportati nei Lager nazisti) e per l’Anmi associazione nazionale Marinai d’Italia, l’ammiraglio in congedo Fabrizio Cherici.

A seguire in piazza Signorelli, di fronte al bar La Posta, dove lavorava Renato Mariotti, saranno svelate le due pietre d’inciampo. Grazie alla collaborazione della Filarmonica cortonese e dell’associazione Amici della Musica saranno suonate le note del Silenzio d’ordinanza e del tema della colonna sonora di Schindler’s list di John Williams. Nel corso della mattinata gli studenti dell’istituto Luca Signorelli realizzeranno una installazione temporanea e simbolica per ricordare tutte le vittime della tragedia dell’Olocausto. La mattinata si concluderà con la deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato ai Marinai d’Italia.