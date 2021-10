Firenze, 20 ottobre 2021 - Sono 224 i nuovi casi di coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore e comunicati dalla Regione Toscana nella mattina di mercoledì 20 ottobre. Ancora molto alto, anche per effetto del green pass, il numero dei test effettuati in un giorno: sono stati quasi 29mila, esattamente 28.661.

Età media dei nuovi positivi

L'età media dei 224 nuovi positivi odierni è di 47 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 14% tra 20 e 39 anni, 27% tra 40 e 59 anni, 23% tra 60 e 79 anni, 13% ha 80 anni o più).

Tamponi processati

Di questi 8.447 sono stati tamponi molecolari e 20.214 test rapidi. Un dato che è sostanzialmente in linea con quello di sette giorni fa. Una settimana fa, il 13 ottobre, i nuovi casi erano stati 215 con un tasso di positività sui primi tamponi del 3,2%. Nella giornata di mercoledì 20 ottobre il tasso rilevato sulle prime diagnosi è al 2,7%. Numeri che sostanzialmente rimangono dunque invariati e che mostrano come il contagio da covid, fatte salve tutte le cautele che la popolazione deve continuare ad avere, è sotto controllo.

Dunque oggi sono stati eseguiti 8.447 tamponi molecolari e 20.214 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,8% è risultato positivo. Sono invece 8.271 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.124, -1,9% rispetto a ieri.

Ricoveri e terapie intensive

I ricoverati sono 233 (2 in più rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in meno).

Due morti

Si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un'età media di 93 anni (uno a Pistoia e l'altro a Massa Carrara).

La vaccinazione in Toscana

Ad oggi sono state effettuate complessivamente 5.717.578 vaccinazioni, 14.556 in più rispetto a ieri (+0,3%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l'intera giornata. La Toscana è la 1° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 92,9% delle 6.156.614 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 155.863 per 100mila abitanti (media italiana: 148.431 per 100mila).

Il contagio sul territorio

Sono 79.617 i casi complessivi ad oggi a Firenze (61 in più rispetto a ieri), 26.513 a Prato (12 in più), 27.201 a Pistoia (34 in più), 14.939 a Massa Carrara (20 in più), 29.111 a Lucca (14 in più), 33.555 a Pisa (29 in più), 21.238 a Livorno (16 in più), 25.880 ad Arezzo (12 in più), 16.560 a Siena (14 in più), 11.223 a Grosseto (12 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.