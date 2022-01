Firenze, 6 gennaio 2022 - Covid Toscana, oggi, 6 gennaio, i nuovi positivi nella regione superano quotac17mila, per la precisione sono 17.286. Il dato emerge su un totale di 75.524 test di cui 22.889 tamponi molecolari e 52.635 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,89% (75,4% sulle prime diagnosi).

Guida ai tamponi: differenze e qualità

Leggi anche : Comune per comune: come si diffonde il contagio in Toscana (dati del 5 gennaio) - Liguria verso la zona arancione - Toscana zona gialla, ora il rischio è reale - Variante omicron, colpisce la gola e non i polmoni

Trasporti a rischio

L'impennata dei casi metta a rischio anche il servizio dei trasporti su gomma: 530 gli autisti di Autolinee toscane malati o in quarantena a causa del Covid. Per questo At parla di «servizio a rischio», preannunciando che il personale sarà concentrato «sulle corse per gli istituti scolastici e pendolari».

Il tracciamento

Intanto la Regione Toscana ha iniziato a inviare gli sms ai 64mila positivi toscani non ancora tracciati, così come annunciato ieri. «Abbiamo deciso di partire con invii scaglionati per non sovraccaricare il sistema - fa sapere Andrea Belardinelli, direttore del settore sanità digitale della Regione Toscana - ma entro stasera (ieri, ndr), se non ci sono problemi, li avremo inviati tutti».

Il settore sanità digitale della Toscana ha anche modificato l'orario di apertura delle agende per la prenotazione dei tamponi sul portale regionale: da ier le agende non saranno messe online a mezzanotte, ma ogni giorno alle 15. Attualmente, spiega la Regione, sono ancora circa 10mila i tamponi messi a disposizione sul portale 'prenota tampone', ma nei prossimi giorni saranno incrementati. Infine da sabato via al nuovo hub ai Fraticini a Firenze: la copertura iniziale sarà di mille dosi al giorno con possibilità di crescere fino a 2000.