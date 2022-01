Firenze, 6 gennaio 2022 - Superano i 17mila i casi di coronavirus registrati in Toscana il 6 gennaio. E, comune per comune, il contagio continua a correre in diverse zone della regione, con focolai e cluster che condizionano soprattutto la vita sociale delle città.

Molti negozianti e professionisti sono in quarantena, e questo finisce per rallentare non poco le attività produttive. Ma anche il pubblico è in sofferenza: tante le assenze di professori a scuola, con ripercussioni in vista del rientro in classe. Tutti i dati si riferiscono alle ultime 24 ore tra mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio.

Leggi anche: bollettino covid 6 gennaio - Il medico: "Avete un positivo in casa? Ecco cosa fare" - Variante omicron, colpisce la gola - Cdm 5 gennaio, obbligo vaccinale ai 50enni - Mascherine, quando e dove usarle

La situazione dei comuni viene misurata con il numero di contagiati giornalieri ogni centomila abitanti. E per il secondo giorno consecutivo è il paese di Careggine, 521 anime sulle Alpi Apuane, a registrare un dato superiore ai mille casi ogni centomila abitanti, per la precisione 1151. A Careggine infatti i positivi sono stati sei, dopo che già ieri c'erano stati alcuni contagiati. Careggine è l'unico paese con un valore sopra i mille in questo giorno di Befana. Molti i contagi anche in provincia di Pisa. A Buti i casi sono 41 su centomila abitanti, che porta il tasso a 735. Sopra i 700 anche l'abitato di Molazzana, sempre sulle Apuane, con nove casi su mille abitanti.

Ma una zona in cui corrono i contagi è anche l'Empolese Valdelsa. Gambassi Terme e Montelupo Fiorentino registrano rispettivamente 38 e 106 casi, con un valore in entrambi i casi sopra i 700. A questo si aggiungono i 25 casi a Montaione, su una base di tremila abitanti che conta il comune. San Miniato ha un alto numero di nuovi contagi in 24 ore, sono 188 su 27mila abitanti. La città di Empoli invece conta 279 contagi. Nei giorni scorsi era rimasta positiva anche la sindaca di Empoli Brenda Barnini.

Diversi i comuni in doppia cifra in provincia di Firenze. Sono 87 i casi a Barberino Tavarnelle, ma si segnalano anche i 76 di Barberino del Mugello e gli oltre 80 registrati a Fiesole, il paese collinare alle porte di Firenze.

In doppia cifra diversi comuni anche di non grandi dimensioni della provincia di Arezzo. Loro Ciuffenna conta 41 casi su cinquemila abitanti, mentre altri 45 ne conta Laterina Pergine Valdarno su un totale di 6400 abitanti.

Tra le città capoluogo, Firenze va ancora una volta sopra i duemila casi: sono 2315 i contagi registrati nelle ultime 24 ore tra il 5 e il 6 gennaio. A Livorno invece altra giornata sopra i 600 casi: sono 669 su una popolazione di circa 160mila abitanti. A Massa e Carrara registrati casi su più o meno gli stessi numeri: 273 a Massa e 275 a Carrara. Lucca città invece conta 351 casi su un totale di circa 88mila abitanti. Arezzo, altra provincia che ha visto innalzarsi il numero dei casi, ha registrato nelle ultime 24 ore nel capoluogo 446 casi su 97mila casi. Siena invece ne ha 197. Grosseto conta 273 nuovi positivi in un giorno.