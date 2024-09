Confesercenti, il Corso di formazione Barman inclusivo

Arezzo, 10 settembre 2024 – Ancora un corso di formazione inclusivo. Andrea Manetti, titolare del Caffè Paradiso in collaborazione con l'agenzia Formativa di Confesercenti organizza una nuova edizione del corso di formazione “Barman inclusivo” riservato alle persone con disabilità. Dopo il successo degli anni passati ecco l'opportunità per apprendere i segreti del barman. Le lezioni inizieranno martedì 8 ottobre e si svolgeranno a Terranuova Bracciolini al “Caffè Paradiso”. Le lezioni inizieranno martedì 3 ottobre dalle ore 20 alle 22 e termineranno il 3 dicembre in occasione della giornata mondiale della disabilità. Nove lezioni di teoria e pratica. Lezioni che prevedono preparazioni di caffetteria, cocktail classici e servizio al tavolo. Come relazionarsi con il cliente. “Con piacere” annuncia Andrea Manetti titolare del Caffè Paradiso “proponiamo una nuova edizione del corso di formazione da Barman riservato alle persone con disabilità”. Sono nove lezioni settimanali. Ogni martedì dalle ore 20 alle 22 i corsisti potranno seguire lezioni di teoria e pratiche apprendendo i metodi di preparazione dei cocktail, della caffetteria e come relazionarsi ai tavoli con la clientela. Si tratta di un'iniziativa che permette di promuovere un evento di grande valore sociale. La lezione conclusiva è fissata per martedì 3 dicembre in concomitanza con la giornata internazionale delle persone con disabilità, una data dedicata alla promozione dei diritti e alla sensibilizzazione della società civile su come favorire un'equa partecipazione e un pieno coinvolgimento di tutti. Il corso barman inclusivo si inserisce perfettamente in questa missione”.

“Durante le edizioni concluse negli anni precedenti” ricorda Manetti “c'è stata partecipazione ed al termine del corso di formazione oltre ad aver imparato i segreti del mestiere di barman, gli iscritti hanno anche vissuto piacevoli momenti insieme promuovendo relazioni tra di loro. La partecipazione ai corsi li ha visti entusiasmare ed è stato una gioia per i partecipanti, per le loro famiglie e per gli organizzatori”.

“Il corso di formazione” hanno spiegato la direttrice di Confesercenti Valeria Alvisi e la referente di Confesercenti Valdarno Sara Ballerini “mira a promuovere competenze e relazioni. I corsisti apprenderanno le principali tecniche per svolgere il mestiere da barman utili anche per acquisirne le competenze. Al termine delle lezioni sarà rilasciato un attestato di frequenza che metterà in evidenza i contenuti appresi”.

Il corso di barman inclusivo si terrà al “Caffè Paradiso” in Via Poggilupi 958/C a Terranuova Bracciolini durante i mesi di ottobre e novembre. La frequenza è settimanale e le lezioni avranno la durata di 2 ore. Ogni martedì Andrea Manetti e i suoi collaboratori insegneranno l'arte del barman e i corsisti potranno imparare divertendosi e socializzando. INFO: Per informazioni e iscrizioni Andrea Manetti c/o Caffè Paradiso Via Poggilupi 958/C a Terranuova Bracciolini.