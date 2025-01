Comune di Arezzo, i prossimi cantieri stradali

Arezzo, 24 gennaio 2025 – I prossimi cantieri stradali

Lavori stradali sono in partenza lunedì 27 gennaio: fino a mercoledì 29 gennaio, senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso e divieto di sosta con rimozione in via Antonio Vivaldi dalle 8,30 alle 18,30 all’altezza del civico 15/1 per una lunghezza di 10 metri, con divieto di utilizzo per i pedoni del marciapiede posto sul lato dei numeri dispari; divieto di sosta con rimozione 24 ore su 24, lungo il lato dei numeri pari del tratto di viale Mecenate che va dall’intersezione con via Caduti sul Lavoro a quella con via XXV Aprile con chiusura degli adiacenti marciapiede e pista ciclabile; chiusura al transito dalle 8,30 alle 18,30 in località Policiano del tratto che va dall’intersezione con la Umbro Casentinese-Romagnola al civico 53/E.

Attenzione mercoledì 29 gennaio dalle 9 alle 11 anche al cantiere finalizzato a valutare la stabilità di alcuni alberi in viale Bruno Buozzi. Scatta il divieto di transito all’altezza del civico 12 per una lunghezza di 70 metri. I veicoli provenienti da via Antonio da Sangallo e da via Gamurrini dovranno dunque proseguire in direzione rispettivamente degli archi e di porta Trento e Trieste. Chi proviene da via Ricasoli potrà proseguire verso via dei Palagi oppure per raggiungere il parcheggio di Arezzo Multiservizi. Apposita segnaletica annuncerà la chiusura della strada. Il passaggio dei pedoni è già deviato sul lato opposto da quello interessato a causa di un ulteriore cantiere previsto per provvedere alla stabilizzazione di un muro di terrapieno.

Fino a venerdì 31 gennaio scatta la chiusura al transito in località Olmo del tratto che va dall’intersezione con la Umbro Casentinese-Romagnola al civico 68 in orario 8,30 – 17,30. Con il mese di febbraio, dal primo al 18, lo stesso tratto verrà interessato dal senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso.

Fino a sabato primo febbraio 24 ore su 24, chiude al transito veicolare il tratto di viale Mecenate che va dall’intersezione con via Giovanni Tortelli a quella con viale Leonardo da Vinci/viale Benedetto da Maiano. Di seguito, fino a sabato 15 febbraio lo stesso verrà interessato dal senso unico di circolazione con direzione viale Mecenate → Viale Leonardo da Vinci e dal restringimento della carreggiata. Chi percorre viale Benedetto da Maiano non potrà svoltare su viale Mecenate.

Fino a venerdì 7 febbraio 24 ore su 24 scattano il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di via Vecchia dall’intersezione con via San Clemente al civico 13, il senso unico di circolazione in via San Clemente nel tratto che va dall’intersezione con via Padre Caprara all’intersezione con via Giuseppe Garibaldi con direzione viale Santa Margherita → via Giuseppe Garibaldi, sostituito poi fino a sabato 15 febbraio dal senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso. I veicoli provenienti da viale Santa Margherita non potranno svoltare a destra su via Vecchia. Chiude al traffico vicolo del Cavallo. Fino a sabato 15 febbraio sempre 24 ore su 24 la zona verrà interessata anche dal divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di via San Clemente dal civico 15 al civico 41 e dalla chiusura del marciapiede all’altezza dei lavori.

Fino a sabato 15 febbraio 24 ore su 24, divieto di sosta con rimozione nell’area evidenziata da apposita segnaletica del parcheggio interno rispetto a via XXV Aprile con accesso dai civici 42 e 44.