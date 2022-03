Covid oggi Toscana, i dati del 10 marzo: contagi tornano sopra quota 4mila

Firenze, 10 marzo 2022 - Tornano sopra quota 4mila i contagi di Covid-19 in Toscana. Per la precisione, oggi 10 marzo, i nuovi casi sono 4.134. Il dato emerge su un totale di 29.480 test di cui 7.401 tamponi molecolari e 22.079 test rapidi mentre il tasso di positività accelera al 14,02% in rapporto al numero dei test e al 57,6% in relazione alle prime diagnosi.

Si fa più marcato il raffronto con la scorsa settimana. I contagi sette giorni fa erano stati 2.879 a fronte di 27.195 test. A sua volta, il tasso dei nuovi positivi si fermava, rispettivamente, al 10,59 e al 49,3%. Dunque, oggi, i nuovi positivi risultano in crescita di quasi il 44%. Passando alle vaccinazioni, salgono a 8.722.082 le dosi dei preparati anti-Covid somministrate fino a questo momento: poco più di 5.100 nell'ultima giornata.

