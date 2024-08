Autostrada del Sole: arrestati due trafficanti di droga. Trovati con 34 chili di hashish

Arezzo, 27 agosto 2024 – Arezzo: arrestati sull’A1 due giovani trafficanti di droga: avevano 34 chili di hashish.

Tutto è successo sabato scorso, durante un pattugliamento dell'autostrada del Sole.

La Polizia Stradale di Battifolle ha fermato una Lancia Y con targa italiana lungo la carreggiata sud dell'A1, intorno alle 11.

A bordo del veicolo due giovani, di 19 e 20 anni, entrambi nati e residenti in provincia di Roma. Di fronte alla domanda degli agenti riguardo al motivo del loro viaggio, i due ragazzi, che provenivano dall'estero, hanno mostrato un ingiustificato nervosismo e non sono stati in grado di fornire spiegazioni convincenti. Un comportamento che non poteva non insospettire i poliziotti, che così hanno approfondito il controllo.

Nonostante all'apparenza sembrasse tutto in regola, gli agenti hanno deciso di perquisire l'auto. Giusta intuizione. Durante la ricerca sono state trovate nel bagagliaio delle valigie contenenti 340 panetti di hashish, ciascuno del peso di 100 grammi lordi, avvolti in cellophane trasparente.

I due giovani sono stati arrestati in flagranza di reato e trasferiti nel carcere di Arezzo. L'auto e i 34 chili di sostanza stupefacente sono stati sequestrati, in attesa della confisca definitiva.