Associazione nazionale dei Carabinieri, rinnovata la convenzione a Bibbiena

Arezzo, 30 luglio 2024 – L’Assessore Francesco Frenos annuncia la proroga per altri due anni ovvero fino al 2026, della convenzione con l’Associazione nazionale dei Carabinieri.

L’Assessore competente Francesco Frenos commenta questo rinnovato sodalizio così: “Queste figure sono essenziali per il nostro territorio soprattutto nei contesti di manifestazioni pubbliche ma non soltanto. Il loro lavoro durante l’emergenza covid19, con la consegna dei buoni spesa e il sostegno alla popolazione in difficoltà è stato d fondamentale. Questo periodo ha rafforzato il nostro rapporto e la loro presenza sul territorio anche in momenti diversi. Li ringrazio per tutto quello che hanno fatto e per quello che stanno facendo. Il rinnovo della convenzione è il rinnovo di una fiducia reciproca per il bene di tutti”.

La convenzione regola i rapporti tra il Comune e l’Associazione per un intervento integrativo allo svolgimento delle attività del Comune di Bibbiena di osservazione, segnalazione, ausilio e assistenza nel territorio comunale in collaborazione con gli uffici e servizi pubblici.

Il progetto con l’Associazione consiste in alcune azioni di grande valore per la comunità: assistenza viabilistica e di vigilanza durante le manifestazioni aventi carattere culturale, ricreativo o sportivo o comunque di pubblico spettacolo promossi, patrocinati o autorizzati dalla stessa Amministrazione Comunale, per le quali è prevista la presenza di numerose persone; assistenza viabilistica e di vigilanza in occasione di fiere, mercati, cortei e processioni religiose; assistenza in occasione di gravi incidenti e calamità naturali, anche in collaborazione con la protezione civile; salvaguardia, segnalazione e osservazione del territorio comunale, in particolare

delle aree pubbliche, dei parchi, degli impianti sportivi, tecnologici, immobiliari

del patrimonio comunale, nonché del patrimonio ambientale e culturale in genere;

salvaguardia, segnalazione e osservazione delle aree circostanti i plessi scolastici,

con ausilio, se necessario, nella disciplina del traffico.

Frenos commenta: “Le azioni saranno svolte in accordo con i vigili urbani. Questo rapporto, ormai è stato dimostrato dalle pregresse esperienze, apporta un contributo essenziale alle azioni attivate dall’amministrazione sul fronte della sicurezza pubblica”.

La sezione di Bibbiena dell’Associazione nazionale Carabinieri è molto longeva, esiste cioè dal lontano 1935. Fino a poco tempo fa, come ricordato dall’attuale Presidente Alfredo Pompili, aveva funzioni prettamente rappresentative. Da alcuni anni, invece, il consiglio ha voluto dare una svolta storica e significativa portando la realtà ad occuparsi attivamente del territorio. Questo nuovo corso ha incontrato la volontà della precedente amministrazione che oggi ripropone questa collaborazione. La sezione di Bibbiena conta circa 170 iscritti e una squadra operativa di 10 persone tutte adeguatamente formate.

La sede concessa dal Comune all’Associazione si trova nel contesto di Palazzo Niccolini, casa comunale.