Alla principessa Maria Pavlovna Demidova l'omaggio del Comune di Vaglia

Vaglia, 11 luglio 2023 – Una cerimonia in onore e in memoria della principessa Maria Pavlovna Demidova – cittadina benemerita del Comune di Vaglia – quella che, come ogni anno nel mese di luglio, si terrà giovedì 20 alle 10,30, nella bella sede del Parco di Pratolino di Vaglia. A sessantotto anna dalla scomparsa, amici, studiosi e persone testimoni delle opere di bene sociale, artistiche e culturali di Maria Demidova si riuniranno per scambiarsi idee e progetti futuri. Sarà celebrata la benedizione della Cappella Funeraria a cura dell’Arciprete Rev.Georgij Blatinskij, alla presenza del sindaco di Vaglia Leonardo Borchi e con la partecipazione del Coro della Chiesa Ortodossa Russa di Firenze. “In questo 2023 - commentano gli organizzatori - desideriamo tutti ed aspiriamo giungere finalmente alla Pace. Abbiamo pertanto ritenuto di offrire alla popolazione un'occasione solamente religiosa e ringraziamo l’Arciprete Rettore della Parrocchia Ortodossa di Firenze che celebrerà la consueta commemorazione in memoria, presso il sepolcro accanto alla bella Cappella del Buontalenti”. L'evento è frutto della collaborazione tra il Comune di Vaglia, la Città Metropolitana di Firenze e la Parrochia Ortodossa di Firenze. Info:[email protected], 393.8685826