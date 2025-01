A pranzo per il Meyer: a Pienza raccolti 25mila euro

Pienza (Siena), 3 ottobre 2021 – Un importante evento solidale per un’eccellenza sanitaria del nostro territorio, l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Con l’obiettivo dell’espansione e la crescita dell’ospedale è stato organizzato un appuntamento benefico che ha dato i suoi frutti. Venticinquemila euro, per contribuire alla realizzazione del progetto MeyerPiù, il progetto di crescita ed ampliamento dell'Ospedale Meyer di Firenze: è questa infatti la cifra raccolta grazie all’evento benefico “A pranzo per il Meyer” organizzato da Fondazione Noi-Legacoop Toscana e Coop Unione Amiatina, che si è svolto oggi domenica 3 ottobre a Pienza, in provincia di Siena.

Il pranzo di solidarietà ha visto la partecipazione di numerosi soci delle cooperative aderenti a Legacoop Toscana e di tanti soci, dipendenti, collaboratori e amici di Coop Unione Amiatina, provenienti soprattutto dalla Toscana. Nel corso della mattinata i partecipanti all’evento hanno potuto ammirare le meraviglie di Pienza attraverso visite guidate gratuite. A seguire hanno preso parte al pranzo che si è tenuto presso il ristorante La Terrazza del Chiostro. Tra i presenti il presidente di Fondazione Noi-Legacoop Toscana Roberto Negrini, il presidente di Coop Unione Amiatina Fabrizio Banchi e il Segretario Generale della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer dottor Alessandro Benedetti.

“Con l’evento di oggi la cooperazione toscana aderente a Legacoop rafforza il proprio impegno a sostegno dell’Ospedale pediatrico Meyer, una realtà di eccellenza che tutti conosciamo bene e a cui tutti siamo affezionati - affermano il presidente di Fondazione Noi-Legacoop Toscana Roberto Negrini, e il presidente di Coop Unione Amiatina Fabrizio Banchi -. Dalla Toscana arriva oggi una risposta importante in termini di solidarietà che consentirà di rendere l’ospedale pediatrico sempre più all’avanguardia”. "Siamo particolarmente felici di questa iniziativa e ringraziamo di cuore Fondazione Noi-Legacoop Toscana e Coop Unione Amiatina per l'ideazione e la realizzazione di questo bellissimo evento sociale e solidale – dichiara il Segretario Generale della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer, dottor Alessandro Benedetti -. Prosegue dunque la "storia di amicizia" con il Meyer ed a sostegno del progetto importante di espansione e crescita del nostro ospedale che abbiamo denominato M+".

Maurizio Costanzo