Visite guidate al Buongoverno. Ultimi giorni

Ultimi giorni per ‘Guardami negli occhi’, le visite guidate al cantiere del Buongoverno. L’iniziativa proposta dal Comune in collaborazione con le guide turistiche locali si concluderà infatti domenica (7 gennaio). L’esperienza, articolata per piccoli gruppi di nove persone, si presenta come un’occasione unica e immersiva, che consente al visitatore di poter osservare da un punto di vista privilegiato gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti nella loro ricchezza di dettagli. È possibile effettuare la prenotazione tramite il Servizio Sistemi Informatici inviando una e-mail a [email protected] indicando il numero dei partecipanti.

Il ciclo noto come Allegoria e Effetti del Buono e Cattivo Governo fu realizzato nel 1338. Vi sono rappresentate le due opposte forme di governo della Democrazia e della Tirannide e i loro opposti effetti sulla città, sulle campagne e sulla vita quotidiana delle persone. Si sviluppa su tre pareti. Nel 2021 il Comune ha dato inizio a un progetto di diagnostica, valorizzazione e manutenzione conservativa del capolavoro. Nel febbraio 2022 è stato istallato il ponteggio, utilizzato poi anche per le visite guidate.