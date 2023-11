Un super lettore di 5 anni. Premiato dalla biblioteca: ha preso 125 libri in un anno

Mattia ha una grande passione per i libri, le favole, gli animali. La biblioteca è la sua seconda casa. Mattia, nato in Italia da genitori albanesi, ha cinque anni, ma questo non gli ha impedito di vincere il premio ’Lettore dell’anno’, riservato dalla biblioteca di Montemurlo (Prato) ’Bartolomeo della Fonte’ ai lettori più assidui. Cinque anni appena, e ben 125 libri presi in prestito nel 2022 sono valsi al piccolo Mattia Mehdihoxha il podio dei lettori. A seguire Penelope Bruno, 13 anni, con 95 prestiti, mentre sul gradino più basso si è piazzato Duccio Vannoni, 14 anni, e 78 libri letti durante l’anno. Entrambi giovanissimi, ma non come il piccolo amante della narrativa che in media macina un libro ogni tre giorni.

Leggere è un’attività che Mattina ogni sera compie insieme alla mamma Doriana e al fratello più grande di 14 anni, una passione che è cresciuta nel tempo nonostante la giovanissima età del bambino, che, al contrario di quanto si possa pensare dal premio vinto, frequenta ancora l’asilo.

"In realtà ancora non sa leggere molto bene - dice mamma Doriana Mehdihoxha - ma ama molto i libri, le favole e gli animali. Andiamo insieme in biblioteca ogni settimana e lui scegli i volumi che più gli piacciono, poi li leggiamo insieme ogni sera prima di addormentarci. Una mezz’ora dedicata al mondo dei libri, è anche un modo per tenere i ragazzi lontano dai telefonini, i libri stimolano la fantasia è un qualcosa che facciamo insieme da quando è piccolissimo e che a lui piace tanto".

Mamma casalinga, padre operaio, la famiglia di Mattia vive in Italia dal 2007: "Mio figlio più piccolo si è appassionato ai libri anche grazie al fratello che ha sempre visto leggere e studiare e così anche lui ha ereditato questa passione", aggiunge la mamma. "Non credo sia niente di speciale, solo un modo per stare insieme la sera prima di addormentarci e condividere qualcosa di bello come la lettura". La biblioteca di Montemurlo organizza laboratori e letture animate per bambini, da qui è iniziato tutto. "La biblioteca è un ambiente che Mattia conosce bene e dove a lui piace andare", aggiunge Doriana. "È un bambino come tanti appassionato di favole".

A consegnare i premi alla biblioteca Bartolomeo Della Fonte in occasione del 20esimo anniversario dal trasferimento nella sede attuale di villa Giamari, c’era l’assessore alla cultura del Comune di Montemurlo, Giuseppe Forastiero (nella foto con Mattia) che ha regalato a ciascun bambino un libro per continuare ad alimentare la voglia di leggere e di scoprire nuove storie.

"La lettura è fondamentale per i nostri bambini, accresce il vocabolario e le abilità linguistiche, permette di sviluppare concentrazione e attenzione. Attraverso la lettura si costruiscono relazioni, si acquisiscono regole sociali e valori morali, aumenta l’autostima - dice Giuseppe Forastiero -. Chi legge non fa la guerra. In questo momento così difficile a livello internazionale con le terribili immagini che ci arrivano dalla Terra Santa, la lettura ci invita alla riflessione, al dialogo e all’empatia per costruire un nuovo tempo di pace".

