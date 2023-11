Revenge porn, denunciato dalla ex

Indagato per revenge porn nei confronti dell’ex compagna, aggredisce i carabinieri che stanno eseguendo una perquisizione nella sua abitazione. L’episodio è avvenuto lunedì sera a Montemurlo, comune della provincia di Prato, dove abita l’uomo, sessantenne. L’indagine è nella fase preliminare ed è seguita dalla procura di Pistoia che sulla vicenda mantiene il massimo riserbo. L’altro sera, però, i carabinieri sono stati incaricati di eseguire una perquisizione in casa del sessantenne, probabilmente alla ricerca di supporti informatici o di qualcosa che potesse risultare utile alle indagini. L’uomo non ha gradito fin da subito la presenza dei militari dell’Arma in casa e ha cominciato a opporre resistenza alle richieste dei carabinieri che stavano facendo il loro lavoro. A un certo punto gli animi si sono surriscaldati e il sessantenne ha morso a una mano un carabiniere che stava tentando di tenerlo fermo. A quel punto è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è sospettato di aver minacciato l’ex di diffondere foto o video che la ritraevano. E’ anche accusato di estorsione. Tutte accuse da verificare in quanto le indagini sono solo nella fase iniziale. Per ora dovrà fare i conti con i guai legato all’arresto per resistenza.