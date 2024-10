Per la prima volta ad Arezzo i campionati italiani assoluti della 10 chilometri su strada

Arezzo, 2 ottobre 2024 – Presentata dall’assessore allo sport Federico Scapecchi l’edizione dei campionati italiani assoluti maschile e femminile della 10 chilometri su strada che si disputeranno per la prima volta ad Arezzo domenica 6 ottobre dalle 15 con un programma articolato in quattro gare.

Dopo le due categorie allievi, la partenza degli assoluti femminili è prevista alle 16,30 mentre la prova maschile alle 17,30. “La collaborazione tra amministrazione comunale, Coni, polisportiva Policiano e Federazione italiana di atletica – ha dichiarato Scapecchi – insieme alla disponibilità di alcuni sponsor e allo sforzo organizzativo della polisportiva stessa regalano alla città un anno di grande atletica che sgombra il campo da alcuni timori circa lo stop degli eventi podistici più importanti: non solo Scalata al Castello e Maratonina, tradizionali appuntamenti primaverile e autunnale confermatissimi, ma anche questi campionati italiani.

Il trittico segna un punto a favore dello sport e delle positive ricadute che produce. Oltre al patrocinio e a una compartecipazione economica, il Comune è in prima fila mettendo a disposizione la PM per il servizio di scorta e di gestione della circolazione e lo stadio di atletica come quartier generale degli atleti che avranno modo di fruire di adeguati spogliatoi e docce.

L’evento richiama numerosi partecipanti da tutta Italia, accompagnati da tecnici, familiari e appassionati del settore e la competizione sarà seguita dai media nazionali con un pubblico stimato in alcune migliaia: numeri che giustificano l’attesa ottimistica sui benefici economici per l’intera città a cui prima accennavo”.

Accanto all’assessore, il responsabile organizzativo Fabio Sinatti dell’Unione polisportiva Policiano: “sono già oltre 800 gli iscritti in rappresentanza delle più forti società italiane. Tra di essi, annoveriamo atleti di spicco con tempi accreditati importanti e giovani promesse di casa nostra. La stessa polisportiva ha fondate speranze per quanto riguarda sia gli uomini sia le donne”.

La partenza del percorso è in via Crispi, l’arrivo è all’angolo tra via Roma e via Madonna del Prato. Il primo giro coinvolge via Crispi, via Roma, piazza Guido Monaco, via Guido Monaco, piazza della Repubblica, via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via Crispi, via Roma. Il secondo giro: via Crispi, via Roma, piazza Guido Monaco, via Guido Monaco, piazza della Repubblica, via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via Crispi, via Signorelli, via XXV Aprile, via degli Accolti, via Erbosa, via Giotto, via Crispi, via Roma.

La circolazione verrà ovviamente interdetta fino a cessate esigenze nella zona di partenza e arrivo mentre lungo il percorso per il tempo necessario al passaggio completo del plotone. “Abbiamo bisogno – ha ricordato il vicecomandante della PM Massimo Milloni – della collaborazione degli aretini visto che la manifestazione abbraccia un’ampia parte di città che va dalle strade più centrali alla zona Giotto.

Faccio per questo un appello a cittadini e residenti a prestare attenzione alla segnaletica stradale, soprattutto quella che disciplina la sosta: spostate i veicoli o il sabato sera o la domenica mattina altrimenti scatterà la loro rimozione. Parlo soprattutto per via Spinello, via Niccolò aretino, via Guadagnoli, via Giotto, via Erbosa”.

La manifestazione, insieme all’U.p. Policiano, è organizzata dalla Fidal nazionale e ha il patrocinio anche di Provincia di Arezzo, Regione Toscana, Panathlon Club Arezzo, Csi Arezzo, Coni.