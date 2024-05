La Chimera Nuoto in evidenza alla prova estiva di Bibbiena con gli Esordienti

Arezzo, 3 maggio 2024 – Le giovani promesse della Chimera Nuoto in evidenza nella prova estiva di Bibbiena. La manifestazione interprovinciale, rivolta alla categoria Esordienti, era finalizzata al conseguimento dei tempi minimi per la qualificazione ai prossimi campionati regionali e ha visto scendere in vasca nuotatori e nuotatrici di società aretine, fiorentine e senesi che si sono confrontati tra tante diverse specialità.

Il bilancio della Chimera Nuoto è particolarmente positivo, con il gruppo di atleti del Palazzetto del Nuoto di Arezzo che ha archiviato la prova con undici primi posti, otto secondi posti, tre terzi posti e tanti altri buoni piazzamenti.

Tra i più grandi degli Esordienti A ha ben figurato Isabella Sacchetti del 2012 che è arrivata davanti a tutti nei 100 stile libero e nei 200 farfalla, poi la gioia della vittoria è stata vissuta anche dai suoi coetanei Niccolò Gepponi (primo nei 400 misti e secondo nei 200 farfalla), Morgana Milagros Domenichelli (prima nei 200 rana e terza nei 200 farfalla) e Asia Senesi (prima nei 400 misti).

Particolari soddisfazioni sono arrivate con Matilde Beoni (seconda nei 200 farfalla e terza nei 400 misti), Pietro Belleggia (secondo nei 200 rana) e Giulia Gianquitto (seconda nei 200 farfalla), inoltre la squadra della Chimera Nuoto ha fatto affidamento su Aurora Frulli, Anna Magi e Margherita Squarcialupi.

La categoria Esordienti B ha visto emergere Giorgio Raffi del 2013 che ha centrato il successo nei 50 stile libero e nei 50 dorso, Noemi Cappanni del 2015 (prima nei 50 stile libero e seconda nei 100 rana), Maria Chiara Bracciali del 2014 (prima nell’apnea partenza 25 metri e terza nei 200 stile libero), Asia Bartolucci del 2015 (prima nei 100 rana) e Aurora Bassi del 2015 (prima nei 50 dorso).

Positivi piazzamenti sono stati poi conseguiti da Viola Cenciarelli (seconda nei 50 stile libero e terza nei 50 dorso), Mattia Bianchini (secondo nei 50 dorso), Bernardo Cerofolini (secondo nei 50 stile libero), Francesco Menchetti (terzo nei 50 stile libero e nei 50 dorso) e Andrea Lumachi (terzo nei 50 stile libero).

Il gruppo aretino è stato poi completato da Olivia Beneforti, Luca Capanni, Maria Sole Cetarini, Alice Flora Cetoloni, Anna Gambini, Nike Gori, Riccardo Pasquini, Elisa Rossi e Daria Maria Sidon che hanno vissuto una positiva esperienza di confronto e di crescita.

La società aretina, nel frattempo, ha gareggiato a Pontedera nella quarta prova del campionato preagonistico Propaganda con undici atleti allenati da Adriano Pacifici e accompagnati da Mattia Esposito che si sono misurati con coetanei di tutta la Toscana.

In questo contesto sono emersi con due vittorie a testa Andrea Errico del 2006 (primo nei 50 dorso e nei 50 stile libero), Chiara Farsetti del 2006 (prima nei 100 misti e nei 100 rana) e Riccardo Maurizi del 2009 (primo nei 100 misti e nei 50 stile libero), poi la soddisfazione del successo è stata vissuta da Francesco Fantacchiotti del 2006 (primo nei 100 misti e secondo nei 50 stile libero), Leonardo Betti del 2009 (primo nei 50 dorso e terzo nei 50 stile libero) e dalla staffetta 4x50 mista Seniores con Errico, Farsetti, Fantacchiotti e Valentina Magnanensi.

Quest’ultima atleta, nata nel 2012, ha registrato anche un secondo posto nei 100 rana e un terzo posto nei 50 dorso, infine buone prove sono state registrate da Marco Morlando del 2008 (secondo nei 100 misti e terzo nei 50 stile libero), Francesco Romolini del 2007 (secondo nei 50 dorso e terzo nei 100 rana), Lucrezia Bivignani, Justin Felix Grifoni e Stefano Tassini.