La capolista San Miniato non fa sconti alla BC Servizi Arezzo

Arezzo, 27 gennaio 2025 – Sconfitta per la BC Servizi Arezzo sul campo della capolista Etrusca San Miniato che anche con gli amaranto ha dimostrato tutte le qualità tecniche e fisiche che l'hanno portata ad essere la dominatrice di questa regular season.

La partenza della BC Sevizi è stato comunque buona, con i ragazzi di coach Fioravanti che hanno reagito colpo su colpo alla determinazione dei padroni di casa riuscendo a chiudere in parità il primo quarto di gioco a quota 17.

A spaccare la partita è stata l'energia di San Miniato nel secondo quarto dove i pisani hanno segnato ben 7 triple in dieci minuti con Cravero mattatore con 4, mettendo in seria difficoltà la difesa aretina che non è riuscita ad arginare l'attacco della squadra di coach Martelloni.

Il parziale del quarto di 36 a 13 indirizza la partita a favore di San Miniato che va all'intervallo sul 53-30, la BC Servizi prova a reagire al rientro dagli spogliatoi ma gli amaranto pur tenendo a soli 11 realizzati gli avversari recuperano solamente cinque punti.

L'ultimo quarto vede la squadra di casa gestire il vantaggio nonostante la BC Servizi provi qualche tentativo di rimonta ma Caglio, Re e Ndour tolgono ogni speranza al quintetto della SBA costretto ad alzare bandiera bianca con il punteggio finale di 85-72.

Dopo questa sconfitta la BC Servizi tornerà in campo Mercoledi alle ore 21 al Palasport Estra contro Castelfiorentino che ha battuto a sorpresa il Costone Siena nell'ultimo turno, ci sono due punti da conquistare per poter proseguire nella lotta finale per uno dei primi sei posti della classifica che valgono la permanenza diretta in categoria.