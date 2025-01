La BC Servizi Arezzo comincia il 2025 con il piede giusto

Arezzo, 6 gennaio 2025 – Ottima prestazione della BC Servizi Arezzo di coach Fioravanti che nella prima partita del nuovo hanno ha superato la Legnaia Firenze al Palasport Estra con il punteggio finale di 82 a 69.

Iniziano bene gli ospiti che operano un break di 5-2 con una tripla di Sulina ed un canestro di Scali, poi la SBA reagisce con determinazione segnando 10 punti di fila che la fanno entrare in fiducia. Gli amaranto infatti scappano a +11 dopo un gioco da tre punti di Iannicelli (22-11), prima che Firenze accorciasse alla prima sirena sul 24-18 con due punti di Sulina.

Kader ha un ottimo impatto sulla gara e con tre canestri consecutivi che fanno allungare la BC Servizi che mette in mostra anche un frizzante Vagnuzzi capace di segnare sette punti in tre azioni consecutive.

Arezzo scappa a +19 sul 39-20 mantenendo la concentrazione giusta per andare all'intervallo con un ampio margine di vantaggio 49-29. Sulle ali dell'entusiasmo la BC Servizi non diminuisce l'intensità neanche nel terzo quarto dove i ragazzi di coach Fioravanti arrivano al massimo vantaggio di 25 punti dopo un canestro in contropiede di Buzzone, che finalizza un'ottima difesa di squadra.

La Cantini Lorano ha una reazione con Nepi che prova a scuotere i suoi insieme a Sulina che con una tripla ed un canestro accorcia lo svantaggio sul 69-51 della terza sirena.

Negli ultimi dieci minuti la BC Servizi è brava ad amministrare la partita subendo le iniziative della Legnaia solamente nei minuti finali quando gli ospiti mangiano qualche punto alla SBA riuscendo a limitare alla fine il passivo a 3 lunghezze 82-69.

Nelle fila amaranto positivo l'esordio di Dal Pos che ha messo dentro la sua prima tripla in maglia BC Servizi offrendo alcuni assist ai compagni, a dimostrazione di essersi lasciato alle spalle il lungo stop.

Nel prossimo turno la BC Servizi sarà attesa sabato dalla difficile trasferta di Cecina, squadra lanciata anche dalla vittoria sul campo del Costone Siena dove nessuna squadra era riuscita a strappare i due punti.