È iniziat il torneo Faralli a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 14 maggio 2024 – È iniziato ufficialmente nella giornata di lunedì 13 maggio il “Torneo Faralli”, il prestigioso torneo di calcio giovanile organizzato dalla Castiglionese e arrivato quest’anno alla XXXIIIª edizione.

Per due settimane, fino alla giornata conclusiva di domenica 26 maggio, Castiglion Fiorentino celebra il calcio giovanile ospitando allo stadio comunale “Emanuele Faralli” numerose società di calcio del territorio.

Il torneo, diventato ormai un appuntamento imperdibile per il calcio giovanile, si svolgerà per due settimane allo stadio “Emanuele Faralli” di Castiglion Fiorentino e ospiterà numerose realtà calcistiche della provincia di Arezzo, oltre alla Castiglionese padrona di casa.

Scenderanno sul campo del “Faralli” i giovani calciatori di Cortona, Chiassa, Capolona, Sansovino, Torrita, Sinalunghese, Subbiano, Tegoleto, Arezzo, Olmoponte Santafirmina, Vitiano, Foiano e Fratta S. Caterina. Durante la prima settimana del torneo, fino a domenica 19 maggio, si giocheranno le partite di qualificazione, mentre da lunedì 20 inizieranno le finali che termineranno domenica 26 maggio.

Le categorie di giovani che parteciperanno vanno dai Piccoli Amici agli Esordienti, passano per i Primi Calci e i Pulcini. Per i piccoli calciatori che parteciperanno, il Torneo Faralli è un’opportunità straordinaria per divertirsi mostrando le loro abilità all’interno del rettangolo verde.

L’inaugurazione ufficiale della XXXIIIª edizione del torneo, tenutasi nella giornata di lunedì, ha visto la partecipazione dei dirigenti della Castiglionese, delle autorità locali, della mamma Angela e della sorella Manuela di Emanuele Faralli, oltre che dello zio Don Giuliano Faralli che ha dato la benedizione per l’inizio del Torneo dedicato a Emanuele, giovane promessa del calcio castiglionese scomparso 44 anni fa in un tagico incidente d’auto e alla cui memoria sono stati dedicati lo stadio comunale di Castiglion Fiorentino e il Torneo.