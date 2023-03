Coppa Fiera a Mercatale Comincia la stagione

Torna martedì a Mercatale la Coppa Fiera memorial Massimiliano Parenti. Gara riservata ai dilettanti Under 23 ed Elite, l’organizzazione è della Polisportiva Mercatale Valdarno del direttore Fabrizio Carnasciali. Sono 233 gli iscritti di 33 società da tutta Italia. Nelle precedenti edizioni non c’era limite ai partecipanti , ora il numero è stato portato a 200, come in tutte le altre gare. Fra gli iscritti c’è anche il vincitore della Firenze-Empoli 2023, l’aretino Francesco Della Lunga (Team Colpack Ballan), poi Francesco Carollo, Francesco Di Felice, Niccolò Buratti, Tommaso Nencini, Manuel Oioli. L’ultima edizione fu vinta da Matteo Sobrero su Sebastiano Mantovani. In precedenza hanno vinto la Coppa Fiera corridori del calibro Ivan Basso ex campione del mondo e vincitori di due giri d’Italia, e Riccardo Riccò grande atleta, secondo alla Corsa Rosa, soprannominato Il Cobra (squalificato poi a vita per doping), Giampaolo Caruso, Mario Zanchi, Idrio Bui, Vittorio Algeri. Il ritrovo è fissato per martedì 4 alle ore 8,30, la partenza alle 13,45, l’arrivo è previsto intorno alle 17,40.

La partenza sarà data da Terranuova, di fronte allo stabilimento Zucchetti, poi Ponte Leonardo, Levane, erta di Caposelvi, Mercatale, Bucine, Levane Caposelvi, circuito da ripetere 7 volte. L’ultimo giro passa per Rendola, Bivio Via Picille salita di Poggio San Marco, Miravalle, Rendola , Mercatale (arrivo). La salita di Caposelvi, oltre un chilometro, inizio non aspro, ultimi cento metri con pendenza fino ad un massimo del 25 per cento. Alla fine del settimo giro ci sarà una durissima selezione, che precederà il finale severo del Poggio San Marco. Percorso idoneo per passisti-scalatori. La Coppa Fiera Mercatale inaugura la stagione ciclistica del 2023 nella Provincia di Arezzo, essendo stata annullata la gara di Castiglion Fibocchi.

Giorgio Grassi