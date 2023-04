Capolona Quarata e Pergine in vetrina

In attesa che il quadro della Prima categoria si completi con i risultati degli incontri in programma lunedì pomeriggio, la giornata alla vigilia di Pasqua ha regalato gol ed emozioni. Chiedere per credere al Capolona Quarata, in grado di rifilare cinque reti al Rassina fanalino di coda e con più di un piede in Seconda. Per i padroni di casa invece tre punti per arrivare alla salvezza diretta. Da segnalare anche il 3-1 con il quale il Pergine espugna il campo della Settignanese seconda della classe. Troppo tardi per pesare ai playoff per i biancoverdi ma di certo un risultato importante.

Nel girone F vittoria importante per allungare sulla zona rossa da parte del Tegoleto contro l’Arezzo Football Academy, mentre Valdichiana è Viciomaggio (vittorioso mercoledì in coppa) vanno a braccetto restando appaiate al secondo posto a quota 49 punti. Per la squadra di Marciano e Cesa nell’ultimo turno è arrivato il successo contro il Cortona Camucia.