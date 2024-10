BC Servizi al palasport Estra affronterà la capolista Costone Siena

Arezzo, 14 ottobre 2024 – Gara di cartello martedi 15 ottobre alle 21 per la BC Servizi Scuola Basket Arezzo che tra le mura amiche del Palasport Estra affronterà la capolista Costone Siena.

Dopo la promozione della scorsa stagione i gialloverdi senesi stanno proseguendo a viaggiare con il vento in poppa, l'arrivo del nuovo tecnico Belletti non ha intaccato i meccanismi vincenti della Vismederi che attorno a capitan Bruttini ha costruito una rosa molto valida. I gemelli Paoli, Bastone e Torrigiani sono innesti che hanno portato subito ottimi risultati, Il Costone dopo tre partite è il miglior attacco del girone con ben 4 giocatori che sono andati oltre i 15 punti realizzati a partita, Bastone, Filippo Paoli, Zeneli e Nasello sono stati fino ad oggi un vero rebus per le difese avversarie.

La BC Servizi sarà dunque chiamata ad un'altra prestazione di alto livello per provare a mettere qualche sassolino negli ingranaggi della compagine senese, l'augurio è che nonostante il posticipo infrasettimanale il pubblico aretino risponda nuovamente presente per dare quella spinta in più alla squadra in questa difficile sfida che in molte occasioni ha fatto pendere la bilancia a favore della SBA.

L'appuntamento da non perdere per tutti i sostenitori amaranto è dunque fissato sugli spalti del Palasport Estra quando alle ore 21 di MArtedi gli arbitri Barbarulo di Vinci (FI) e Parigi di Firenze alzeranno la palla a due della sfida tra BC Servizi Arezzo e Vismederi Costone Siena.