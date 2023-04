Badaccio e Foiano non si fanno male Menchetti pareggia il gol di Terzi

Baldaccio Bruni

Foiano

Baldaccio Bruni: Vaccarecci, Piccinelli, Vassallo, Bruschi, Adreani, Magi, Sbardella (31’ D’Aprile), Torzoni, Terzi (62’ Battistini), Autorità, Mercuri (79’ Gigli). Allenatore: Bruni (Borgo squalificato).

FOIANO: Marcocci, Nocentini (77’ Menchetti), Rossi (66’ Mancini), Pagliaro, De Sanctis, Alabastri, Cacioppini (51’ Manchia), Minocci, Acatulli (46’ Sinani), Mostacci, Bartoli (60’ Brilli) Allenatore: Zacchei

Arbitro: Norci di Arezzo

Reti: 55’ Terzi, 91’ Menchetti.

ANGHIARI – La Baldaccio Bruni ottiene la salvezza diretta grazie al pari in casa contro il Foiano. I biancoverdi partono forte e dopo pochi minuti iniziano a collezionare occasioni da gol. Terzi è il più pericoloso di tutti ma la Baldaccio non sfonda per merito anche di Marcocci.

Nella ripresa Terzi però si fa perdonare quando al 55’ appoggia in rete un ottimo assist di Mercuri. La partita sembra incanalata sul binario giusto ma il Foiano non molla e in pieno recupero Menchetti da due passi fulmina Vaccarecci per il pari. Non cambia la sostanza anche se varia il punteggio.

La Baldaccio Bruni è costretta dal Foiano al pari per 1-1 ma ottiene comunque la permanenza in categoria senza dover passare dai playout. Adesso per le due formazioni possono iniziare le vacanze. Un risultato abbastanza scontato.