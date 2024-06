I racconti degli over 60 narrati al quartiere

Arezzo, 6 giugno 2024 – Si terrà oggi, alle 19 al Centro di Aggregazione Sociale di Tortaia, ad Arezzo, la restituzione al pubblico del laboratorio “Sergio”, a cura di Francesca Sarteanesi.

Il laboratorio ha impegnato in questi giorni alcuni over 60 del quartiere di Tortaia nel gioco della scrittura creativa e del teatro, partendo dall’omonimo spettacolo ideato dall’artista pratese. Un gioco visto come una rara occasione per raccontare e raccontarsi agli altri, scorrendo alcuni fili del proprio vissuto per condividerlo.

La restituzione si concluderà alle 20 con un aperitivo. L’ingresso alla messa in scena / lettura aperta al pubblico dei manoscritti elaborati dai partecipanti è libero. Francesca Sarteanesi è attrice, drammaturga e performer. Dopo la laurea in Discipline dello spettacolo all’Università di Bologna, nel 2006 fonda la Compagnia Gli Omini con la quale lavora fino al 2017.

I primi lavori da solista sono due spettacoli che hanno entrambi debuttato al Festival Inequilibrio di Armunia: “Bella Bestia” e “Sergio”, spettacolo che le ha conferito la candidatura come miglior attrice Premio Ubu 2021. I laboratori di Francesca sono intesi come occasioni di scambio, studio e messa in disposizione delle esperienze studiate e praticate negli anni con le persone.

L’invito alla scrittura e all’incontro “Sergio” è organizzato da Officine della Cultura e Liceo Artistico Coreutico Scientifico Quadriennale “Piero della Francesca” di Arezzo in collaborazione con Associazione Centro Aggregazione Sociale Tortaia APS nell’ambito del progetto “Visioni Ex-centriche”, realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del Bando “Partecipazione culturale 2023”.