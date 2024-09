Cortona, a Terontola è tempo di «Comedy Festival»

Arezzo, 18 settembre 2024 – È tutto pronto per la terza edizione di «Comedy Festival», appuntamento nato e cresciuto a Terontola. Sabato 21 settembre in via delle Fosse Ardeatine si terrà il nuovo appuntamento a partire dalle 21, in versione ampliata e con una nuova ambientazione nella zona vicino alla stazione ferroviaria e alle Poste.

La serata prevede alle 21 «Voce & Voice - live together», seguirà la novità di questa edizione, ovvero la nascita del premio «Terontola Comedy» che verrà assegnato al fumettista e «content creator» Pera Toons. La conclusione della serata è affidata allo spettacolo «Manovale gentiluomo» di e con Dario Vergassola.

In precedenza era stato annunciato lo show di Giovanni Cacioppo che per sopraggiunti impegni inderogabili non potrà essere presente. L’iniziativa è organizzata dal Gs Terontola con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale. L’ingresso è libero e c’è la possibilità di accedere allo spazio ristoro.

«Quest’anno abbiamo introdotto il premio ‘Terontola Comedy’ che ogni edizione daremo al cortonese dell’anno e cioè ad una persona che si è contraddistinta in qualsiasi settore o in particolari azioni sociali - dichiara Alessio Topini, presidente Gs Terontola - Quest’anno dopo attente valutazioni della nostra commissione, abbiamo deciso di dare il riconoscimento a Pera Toons, (nato a Terontola), diventato oramai famosissimo e amatissimo da tutti i giovani.

Vogliamo far diventare questo appuntamento sempre più inclusivo ed è per questo che stiamo coinvolgendo sempre più i giovani con nuove idee e nuovi progetti». «Siamo felici di vedere crescere un appuntamento come quello di Comedy Festival - dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni - siamo certi che questo dipenda dal buon lavoro svolto dagli organizzatori e dallo spirito di squadra che vede la comunità di Terontola impegnata per il proprio territorio, a partire dai giovani».

In caso di condizioni meteo non favorevoli, Comedy Festival si terrà nella Casa di Paese di Terontola.