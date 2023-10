Zucchetti Centro Sistemi. Focus con gli specialisti dell’innovazione

TERRANUOVA

Si sono ritrovati in 200, provenienti da tutta Italia, specialisti in ambito Hr & Digital Transformation. Il 29 e 30 settembre scorsi, in un resort sulla costa toscana, hanno preso parte ad un evento speciale dedicato all’innovazione organizzato da Zcs People, centro di competenza Zucchetti Hr Leader in Italia - gruppo composto dalle aziende Zucchetti Centro Sistemi di Terranuova, Hrz, Alpha Sistemi e Hr Sud. Insieme stanno portando avanti un progetto molto ambizioso: mettere al centro della crescita aziendale il capitale umano. Distribuita su 13 sedi in 9 regioni italiane, Zcs People si pone l’obiettivo di fornire alle aziende italiane, di qualsiasi area, dimensione e settore di appartenenza, soluzioni, servizi e progetti digitali per gestire le risorse umane e innovare la relazione con il personale. L’apertura dei lavori è stata fatta dal presidente Fabrizio Bernini, che con la sua visione di lungo periodo, ha tracciato il percorso di Zcs People. "Quattro aziende con una storia ed un percorso diverso, con tante eccellenze "umane" che condividono la stessa vision ed ambiscono allo stesso obiettivo di crescita". Nel suo discorso anche un toccante ricordo di Mino Zucchetti, fondatore di Zucchetti recentemente scomparso.

Il direttore commerciale Paolo Susani ha poi ricordato che in uno scenario sempre più competitivo, ultra specializzato e soprattutto sempre più informato e selettivo, serve stringere alleanze di valore, all’interno e all’esterno delle organizzazioni, per massimizzare il potenziale del gruppo. È intervenuto anche Luca Stella, Innovation Manager di Zucchetti, che ha annunciato un importante progetto. "L’ultima frontiera della nostra continua innovazione è un servizio in ambito Hr Fintech, progettato insieme a un noto player nell’ambito dei servizi finanziari, che rivoluzionerà il rapporto impresa-dipendente". Tra i momenti salienti dell’evento, la partecipazione di ospiti illustri che hanno condiviso la loro esperienza nel settore delle risorse umane e dell’innovazione. In particolaFerrarotto per Lamborghini.