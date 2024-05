Voto, scintille a destra. Alleanze e fuoriusciti: volano gli stracci. L’affondo di Fdi e Lega

di Matteo Marzotti

AREZZO

Due comunicati a distanza di poche ore destinati a far parlare perchè arrivano ad un mese esatto dal voto per le europee e le amministrative, ma anche e soprattutto perchè dopo il presidente provinciale di Fratelli d’Italia è intervenuto Gianfranco Vecchi, segretario provinciale della Lega sempre sullo stesso tema. Tutto nasce dalla nota nella quale Lucacci afferma che "l’associazione Unici & Uniti è un soggetto politico privo di credibilità ed affidabilità nel panorama politico aretino".

Un’associazione che, ricorda Lucacci, aveva manifestato l’intenzione di collocarsi nel centrodestra motivo per il quale ha "supportato i suoi componenti nei soggetti che hanno deciso di impegnarsi in coalizioni di centrodestra" come ad esempio il candidato sindaco Cinzia Santoni a Chitignano. Poi però è arrivato il nodo di San Giovanni Valdarno dove "questa associazione si è schierata con il candidato sindaco pseudo civico Vannelli, supportata, tra gli altri, da Italia Viva e Azione, ma senza simboli, per far credere che sono civici" spiega Lucacci. "Si ricorda poi che il candidato Vannelli non ha voluto fare accordi con il centrodestra che, giustamente, voleva avere esposti i propri simboli almeno in una lista unitaria" prosegue la nota nella quale viene poi chiesto di prendere le distanze da Unici & Uniti ritenendo "non più affidabili né loro, né tutti coloro che intendano intrattenere rapporti con tale associazione". Così FdI chiede espressamente a tutti i partiti del centrodestra di di "ritirare ufficialmente l’appoggio quanto meno al candidato di Chitignano espressione di Unici & Uniti".

Un invito che ha trovato poi l’appoggio della Lega e del suo segretario provinciale. "Prendiamo atto delle parole di Fratelli d’Italia sull’associazione Unici & Uniti definita in una nota, a firma del segretario Francesco Lucacci, "priva di affidabilità e di credibilità". Quando l’associazione fu fondata, mettemmo i guardia gli altri componenti del centrodestra, sull’ambiguità della stessa invitandoli a prenderne le distanze - ricorda Vecchi nel suo intervento - Quelle stesse distanze che oggi ribadiamo con convinzione". Il segretario provinciale della Lega va avanti nel suo intervento ricordando al riguardo la posizione del suo partito e prendendo in esame il caso di Chitignano dove la candidata alla carica di sindaco è Cinzia Santoni, uscita dalla Lega lo scorso ottobre e che in seguito ha aderito insieme ad altri fuoriusciti a Unici & Uniti. "Ci eravamo espressi subito sul fatto che non avremmo appoggiato la candidatura a sindaco di Cinzia Santoni, espressione di Unici & Uniti a Chitignano e anche in questo caso rimaniamo fermi sulle nostre posizioni e accogliamo con favore la decisione di Fratelli d’Italia di fare altrettanto. La politica è e deve essere giustamente anche coerenza".