Vicenda ex Casa del Popolo. Il Comune va all’attacco e chiede di incassare l’Imu

Arriva addirittura in Cassazione il mancato pagamento dell’Imu della ex Casa del popolo di via San Lazzaro a Camucia. Il Comune, infatti, ha deciso di proseguire la battaglia legale per incassare in toto i 4 anni di mancato gettito dell’imposta municipale propria. Proprio sul finire dell’anno, con una delibera di giunta, l’amministrazione ha votato in maniera unanime per autorizzare il sindaco, quale legale rappresentante del Comune, a conferire un incarico legale per "difendere l’Ente ed instaurare il ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione".

Circa 25 mila euro la cifra complessiva per la quale il Comune prosegue la già lunga battaglia legale, nei confronti della circolo cooperativo di ricreazione proprietaria, all’epoca dei fatti, della struttura che si trova nel cuore di Camucia e che da oltre 15 anni versa in stato di abbandono. "La proprietà ha avuto un debito oggettivo verso il Comune – fanno sapere dal consiglio di amministrazione della cooperativa - e a fronte di questo sono stati proposti più ricorsi per avvalersi di una normativa presente che prevede, in casi di edifici che non ha agibilità e non può svolgere attività al suo interno, di un abbattimento dell’imposta del 50%. La Commissione di Giustizia Tributaria ha accolto il nostro ricorso in secondo grado e abbiamo regolarmente ottemperato al pagamento di quanto dovuto, sia per gli anni in oggetto, che per quelli successivi". Oggi, però, il Comune sceglie di non accontentarsi e ricorrere ulteriormente contro la decisione del Tribunale impegnando 4 mila euro per impugnare la sentenza. "Il Comune ha scelto questa ulteriore strada legale – confermano ancora i vertici della cooperativa – rispettiamo la scelta, ma riteniamo ovviamente legittima anche la nostra richiesta, visto che la struttura è ormai in disuso da tanti anni. Richiesta che ha già accolto, per altro, ha già accolto con una sentenza".

L’ex Casa del popolo di via San Lazzaro è stata per moltissimi anni un punto di aggregazione importante per la comunità della più importante frazione della città di Cortona. Sono nate nel ‘900 in tutta Italia come centri culturali e ricreativi costruiti per la realizzazione di iniziative artistiche e culturali della classe operaia. I meno giovani ricordano i tanti pomeriggi domenicali alla Casa del Popolo di Camucia con i complessi che suonavano dal vivo. È stata un luogo anche di aggregazione politica, venuto meno già dai primi anni del 2000 quando i neonati partiti di sinistra, Pd in testa, aprirono nuove sedi. Oggi la Casa del Popolo di Camucia versa in un triste abbandono e le sue sorti future restano ancora alquanto incerte. Probabilmente è imminente anche la sua vendita.