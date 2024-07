Un italo-argentino al Terranuova Traiana

Arezzo, 26 luglio 2024 – Prosegue la campagna acquisti del Terranuova, che nelle ultime ore ha ufficializzato l'ingaggio del calciatore Elias Oitana. C lasse 1998, italo-argentino, bilingue, attaccante , alto 185 cm per 84 kg di peso, per i tifosi “Colo” (da “colorado”) per via dei suoi capelli rossi, Oitana arriva in Italia nella primavera del 2022, proveniente dal Club Atletico “La Emilia” Mutual y Social, squadra di San Jorge, dipartimento San Martín, ad est della provincia di Santa Fe, Liga Departamental de Fútbol San Martín (quinto livello calcistico argentino), dove nel campionato 2021-2022 aveva ottenuto il titolo di capocannoniere, realizzando 11 gol in 11 partite. In Toscana disputa, con il Pontassieve, il suo primo campionato di Eccellenza, mettendo insieme 7 presenze, di cui 5 da titolare, e realizzando 4 gol. A gennaio 2023 si trasferisce in Spagna, al Club Deportivo Sonseca, partecipante alla Primera Autonómica Preferente (torneo regionale della comunità autonoma di Castilla-La Mancha), sesto livello della piramide del calcio spagnolo, dove mette a segno 17 gol in 14 gare giocate, contribuendo alla vittoria dei playoff per il passaggio di categoria.

La scorsa estate rientra in Italia con la stagione appena archiviata divisa a metà. Nella prima parte indossa la maglia della Fortis Juventus, 4 i gol in biancoverde, poi un bel 2023 passa al San Donato Tavarnelle. Con i gialloblù fa il suo debutto in Serie D alla prima di ritorno, il 7 gennaio scorso, contro il Follonica Gavorrano e, 14 giorni dopo, arriva il suo primo gol in Quarta Serie, andando a segno nel match perso sul campo del Figline, siglando al 90' il gol del definitivo 3-2. Con i tavarnellini totalizzano 16 presenze, 4 delle quali dall'inizio, mettendo insieme 547 minuti giocati. Già a disposizione di mister Marco Becattini, Oitana, come hanno sottolineato i dirigenti biancorossi, rappresenta senza dubbio la ciliegina sulla torta che il direttore generale Simone Finocchi e il responsabile area tecnica Andrea Morbidelli mettono nello scacchiere dei biancorossi da oggi ai nastri di partenza per la stagione 2024-2025, la seconda in Serie D nella storia del Club.