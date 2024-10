Troise pensa al turnover. Biglietti in prevendita

Nemmeno il tempo di gustare il successo contro la Spal che per l’Arezzo è già tempo di preparare la trasferta di Carpi in programma tra 24 ore. Domenica seduta defaticante per chi ha giocato sabato pomeriggio, seduta normale per tutti gli altri. Oggi allenamento di rifinitura e poi partenza alla volta dell’Emilia. Possibile ricorso al turnover per Troise considerato il calendario compresso. Intanto c’è tempo fino alle 19 di questa sera per acquistare i tagliandi in prevendita per il settore ospiti dello stadio "Sandro Cabassi". Sono 500 i biglietti a disposizione dei tifosi amaranto. È possibile acquistare i tagliandi online sul circuito VivaTicket (www.vivaticket.it) oppure nei punti vendita autorizzati che sono Tabaccheria Veri in località Bagnoro, Punto Snai Vincendo,a Castiglion e Il Barrino a Castiglion Fibocchi. Il costo intero è di 15 euro, ridotto a 13 euro (donne, over 65 e Under 18) oltre il diritto di prevendita. Ingresso gratuito per gli under 14, previa richiesta tramite e-mail all’indirizzo [email protected],

con allegato il documento dell’adulto accompagnatore e dello stesso under 14.