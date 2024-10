Trio Contro Tempo grande successo per la trasferta a Malaga

Si è conclusa con una standing ovation la trasferta a Malaga del Trio Contro Tempo. La formazione aretina tutta al femminile, è composta dal Soprano Gaia Matteini, dalla Violoncellista Elisa Pieschi e dalla Pianista Leonora Baldelli. Il concerto si è svolto nella bellissima Sala "Maria Cristina" ed ha incantato un pubblico internazionale sia con un omaggio a Puccini nel centenario dalla sua morte con brani dalla Manon Lescaut, Turandot e Boheme, sia con un ricordo al famoso Mezzosoprano spagnolo Teresa Berganza con musiche di Montsalvage. Il Trio Contro Tempo, formazione aretina che vanta già esperienze in prestigiosi luoghi in Italia come "Casa Verdi a Milano", "Casa Menotti", "Teatro Marianum" di Perugia, "Istituto Hanze", Castello di Valenzano ad Arezzo, Unoaerre e molti altri luoghi, è stato scelto dalla " Società Dante Alighieri". Il Trio Contro Tempo infatti dovrà rappresentare Puccini a Malaga ed ha già messo in calendario un nuovo Concerto in Spagna a Madrid, presso "L’Italian Cultural Institute". L’evento è in programma il prossimo 27 gennaio 2025.