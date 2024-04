Treni, arriva il vertice in Regione. Caccia alla quadra con i gestori

Il faccia a faccia in Regione è decisivo. Almeno nei piani dell’assessore toscano Stefano Baccelli (nella foto) che insieme ai sindaci del Valdarno e ai portavoce del comitato pendolari, vuole affrontare in maniera risolutiva il nodo del trasporto ferroviario lungo la tratta aretina della Direttissima.

Oggi in Regione, Rfi e Trenitalia, dovranno dare risposte, numeri alla mano, sul ritardo dei treni e sui disagi che puntualmente costringono i pendolari a disagi ormai pressochè quotidiani. Ritardi sulla tabella di marcia, convogli che si fermano per un guasto, sono episodi che negli ultimi mesi si ripetono con frequenza, costringendo i viaggiatori a sopportare il carico di problematiche che impattano sul lavoro, lo studio o i motivi per i quali si sceglie il treno per necessità. Ai gestori del servizio ferroviario, l’assessore Baccelli ha chiesto un impegno concreto e di conoscere i flussi sulla tratta aretina della Direttissima e in particolare in relazione alle fassce pendolari. La Regione è impegnata a individuare il giusto equilibrio tra le esigenze dei gestori del servizio e quelle dei viaggiatori, e più volte battuto il tasto sulla qualità del servizio. Lo stesso governatore Eugenio Giani ha definito "intollerabile la situazione che devono subire i pendolari". Oggi in Regione il vertice che dovrà tirare una riga sui binari, una volta per tutte.