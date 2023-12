Terranuova Traiana in campo per la semifinale di Coppa Italia

Arezzo, 28 dicembre 2023 – Si giocherà sabato 30 dicembre (calcio di inizio alle ore 15) allo stadio comunale Mario Matteini di Terranuova Bracciolini il recupero della semifinale in gara unica della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti – edizione numero 58 – riservata a società iscritte al Campionato Regionale di Eccellenza, tra Terranuova Traiana e Firenze Ovest. La gara inizialmente programmata per mercoledì scorso, 13 dicembre, era stata rinviata a data da destinarsi poco prima del calcio di inzio (previsto per le ore 18) causa imprevista indisponibilità terna arbitrale designata.In caso di parità al 90′, verranno disputati i tempi supplementari. Persistendo la parità al 120′, la partita prolungherà ai calci di rigore.

La finale regionale, per la quale si è già qualificato lo Sporting Cecina che ha battuto 2-1 a domicilio il Fratres Perignano, si disputerà mercoledì 7 febbraio 2024 allo stadio comunale Gino Bozzi a Le Due Strade di Firenze – Centro di Formazione territoriale della Figc-Lnd. La vincente della fase regionale accederà alla fase nazionale il cui programma, con gare di andata e ritorno, prevede un primo turno (ottavi di finale) il 14 e il 21 febbraio (vincente Toscana contro vincente Emilia Romagna), un secondo (quarti) il 6 e il 13 marzo (contro vincente Marche-Umbria), le semifinali il 20 marzo e il 3 aprile e la finalissima mercoledì 17 aprile sempre al Bozzi di Firenze. La vincente sarà promossa al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D. Confermati arbitro e secondo assistente inizialmente designati. Sarà l'unica partita ufficiale in programma sabato pomeriggio in Toscana. Direttore di gara sarà Nicola Mascelloni di Grosseto. Primo assistente Enea Furiesi di Empoli, secondo assistente Rony Rodes Mbouna Temfack di Pisa.