Terranuova e Sangio, un derby sotto l’albero

È il giorno di Terranuova Traiana - Sangiovannese, match che, chiude in bellezza il girone di andata del campionato di serie D. Entrambe le compagine provengono da due vittorie. La Sangio con 20 punti, il Terranuova dietro a 18. Al Matteini andrà in scena uno scontro diretto non adatto ai deboli di cuore.

"Quando è uscito il calendario, prima dell’inizio della stagione - ha affermato il direttore generale del club biancorosso Simone Finocchi - sapevamo di questo doppio derby finale. Sarà una partita molto importante e di richiamo che cade a ridosso delle feste di Natale. Ci faremo trovare pronti in quella che sarà una bella giornata di sport come lo è stata l’ultima a Figline. Quella al Del Buffa è stata una vittoria fondamentale trovata per aver sfruttato al meglio le poche occasioni che abbiamo avuto. Poi abbiamo difeso con quella fame che dobbiamo avere da qui fino alla fine del girone di ritorno".

Sul piano tecnico, Becattini si concentrerà sull’utilizzo di baby Iaiunese in qualità di punta centrale, dopo l’addio di Oitana che si è accasato in Eccellenza alla corte del Valentino Mazzola. Per il resto la squadra si presenterà al gran completo, al netto delle partenze di Ricci e Neri e dei lungodegenti Cioce e Stopponi. A disposizione del trainer per rafforzare la mediana ci sarà il nuovo acquisto Degl’Innocenti, che ha firmato lunedì scorso e condotto gli allenamenti assieme al gruppo in settimana.

Comunque vada, Finocchi ha messo le cose in chiaro circa la guida della prima squadra. "Becattini è l’unico mister del girone che non rischia niente, è confermato a priori. Ancora non l’ha fatto, ma assicuro che mangerà il panettone" ha chiosato sorridendo.

Nei precedenti della stagione 2022-2023, un pareggio e una vittoria per il Terranuova. Il preliminare di Coppa Italia del 25 agosto ha visto invece gli azzurri prevalere ai calci di rigore.

Novità per l’accesso al Matteini. Ai sostenitori del Marzocco sarà consentito il parcheggio nel piazzale della Fimer, con accesso allo stadio transitando lungo via San Giorgio, per poi raggiungere la gradinata da piazza Coralli.

Francesco Tozzi