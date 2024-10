Tennistavolo con 142 speranze tricolori sotto gli occhi del ct azzurro Nannoni

Due giorni alla Palestra Comunale di San Giovanni per la prima prova di qualificazione ai campionati italiani di tennistavolo. La manifestazione ha visto la presenza di 142 pongisti, regalando al numeroso pubblico spettacolo ed emozioni. Si è giocato su 9 tavoli. Presenti varie autorità del tennis tavolo nazionale, fra le quali anche il commissario tecnico della nazionale azzurra Lorenzo Nannoni (nella foto). Vincitore della Sesta Categoria Maschile, il carrarese Stefano Di Rienzo che si è imposto in finale sul giovane Edoardo Pachetti (classe 2012) della Pulcini Cascina. Sul terzo gradino del podio il valdarnese Orio Innocenti insieme al pratese Stefano Innocenti Lanini. La Quinta categorie maschile è stata vinta da Luca Radici pongista del Cascina, che si è imposto in finale su William Deventi del Tennistavolo Valdarno, terzo posto per il fiorentino Maurizio Quaranta e per il cascinese Mattia Mori. Nella 4^ Categoria medaglia d’argento per Francesco Bagnolesi (T.T.Valdarno), e Lorenzo Frosini (Cascina). In campo femminile Letizia Lamporesi (Sestese) ha vinto la Quinta categoria.

