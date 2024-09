Tennis&friends, lo sport in campo contro i tumori femminili

Arezzo, 18 settembre 2024 – Sport, salute e solidarietà saranno protagonisti domenica 22 settembre 2024 ad Arezzo dell’iniziativa “Tennis&friends” voluta da Terziario Donna Confcommercio Arezzo-Firenze in collaborazione con il Circolo Tennis Giotto e la Fondazione IEO-Monzino.

Fra tornei amatoriali, lezioni di tennis, padel e Taiji Quan per principianti, ma soprattutto incontri e il dibattito con gli esperti, il gruppo delle donne imprenditrici di Confcommercio intende accendere i riflettori sulla ricerca legata ai tumori femminili. E il ricavato della giornata, che prevede una donazione minima di 15 euro per quanti vorranno partecipare, sarà destinato proprio a supporto dell’attività portata avanti dalla Fondazione IEO Monzino.

Il programma si apre alle ore 14.30 con i maestri del Circolo Tennis Giotto impegnati a dare i primi rudimenti agli aspiranti giocatori di tennis o padel. Alla stessa ora si aprirà il torneo amatoriale di tennis, ad iscrizione obbligatorio (massimo 60 partecipanti). Entrambe le attività andranno avanti ad oltranza per tutto il pomeriggio fino a sera.

Alle ore 16 si aggiungerà una dimostrazione di Taiji Quan a cura del dottor Riccardo Scarafia, con prove pratiche aperte a tutti di questa antica disciplina marziale cinese adattata al benessere psico fisico, alla riabilitazione cardio polmonare e al miglioramento della postura.

Dalle ore 17 alle 18 è previsto il dibattito dedicato a “Sport, salute e prevenzione dei tumori femminili” con la partecipazione di Andrea Polizzi, chirurgo senologo dell’Istituto Europeo di Oncologia, e di Pier Luigi Rossi, professore in Scienze dell’Alimentazione presso l’Università degli Studi di Siena.

In apertura sono previsti i saluti della presidente del gruppo Terziario Donna Confcommercio Firenze-Arezzo Sonia Dalla Ragione e del presidente del Circolo Tennis Giotto Luca Benvenuti. Seguirà un cocktail per tutti i presenti.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi online tramite il link https://forms.gle/kiNSDDd3UmcufZaw5, selezionando le attività desiderate. La donazione minima richiesta è di 15 euro e l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione IEO-Monzino.

“Invito tutta la cittadinanza ad aderire a questa iniziativa all’insegna dello sport, della salute e della solidarietà – dice la presidente del gruppo Terziario Donna Confcommercio Sonia Dalla Ragione - Possiamo sostenere la ricerca contro i tumori femminili anche con una donazione molto piccola.

E poi sarà l’occasione giusta per parlare con gli esperti di come adottare uno stile di vita più sano per preservare il benessere”.