Tarquini: "Cambiamo la gestione dei rifiuti speciali"

"L’incontro con il presidente Giani è stato utile anche per evidenziare alcune carenze infrastrutturali meno note, ma non per questo meno importanti, con le quali le imprese si devono misurare, come quella impiantistica per la gestione dei rifiuti speciali", commenta Alessandro Tarquini, responsabile della delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana Sud. Da un’analisi che "abbiamo effettuato su dati delle Camere di Commercio, è emerso come gli impianti di gestione dei rifiuti speciali esistenti in Toscana non siano in grado di soddisfare le esigenze del territorio. Abbiamo sensibilizzato il presidente Giani affinchè la Regione possa promuovere un’impiantistica adeguata per la gestione anche dei rifiuti speciali". L’altra esigenza sollecitata riguarda "le infrastrutture per la depurazione delle acque, che ad oggi risultano insufficienti, sicuramente in Valdarno. Serve una soluzione rapida al problema, in quanto le tempistiche di attuazione degli investimenti programmati dai gestori per aumentare la dimensione degli impianti sono incompatibili con le attuali esigenze territoriali".