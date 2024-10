Taglio del nastro alla nuova sede dei servizi sociali

TERRANUOVA

Nuova sede per i servizi sociali di Terranuova. Un ulteriore passo avanti nella creazione di spazi accoglienti e funzionali per gli utenti che ha visto, nei giorni scorsi, il taglio del nastro alla presenza delle istituzioni cittadine: "Gli ambienti - afferma il sindaco Sergio Chienni - sono stati progettati tenendo conto delle esigenze delle persone che li utilizzeranno, con l’obiettivo di offrire un luogo adatto e confortevole. Con questo trasferimento ampliamo e rinforziamo la presenza degli uffici pubblici nell’immobile ubicato in piazza Liberazione, creando così due poli: quello amministrativo-tecnico sito in piazza della Repubblica e quello della PM- Servizio Sociale, a cui si aggiunge l’Ufficio Scuola all’interno del plesso scolastico Giovanni XXIII". Un’operazione vantaggiosa anche sotto il profilo economico per le casse comunali: "Abbiamo ceduto per 705 mila euro alla Clinica di Riabilitazione Toscana l’immobile che precedentemente era occupato anche dai servizi sociali. I nuovi locali sono stati acquisiti per 216.000 euro oltre alle spese notarili e a quelle relative ai lavori impiantistici e agli arredi. Complessivamente ciò ha prodotto una disponibilità di oltre 400.000 euro che è servita a finanziare altre opere pubbliche".

Un totale di 128 mq con 4 uffici, un locale riunioni e un locale accoglienza.