Sul Solano è il momento delle gare casentino “mondiale”

Arezzo, 5 aprile 2024 – Hanno preso il via ieri i mondiali di pesca sportiva alla trota con esche naturali in Casentino: tutta la vallata si è mobilitata per accogliere sportivi, appassionati e turisti.

La partecipata cerimonia di inaugurazione ha richiamato centinaia di presenze, accendendo i riflettori sul fiume, come elemento di aggregazione ma anche di richiamo turistico. Tante le voci che sono intervenute sottolineando le capacità organizzative dei Pescatori Casentinesi e della sezione aretina di Fipsas, ma anche la qualità della manutenzione ordinaria a cui viene sottoposto il Solano, il corso d’acqua che ospiterà le gare.

Tra le tante voci quella della Presidente del Consorzio di Bonifica Serena Stefani. "Sono orgogliosa di questo evento. Lo sono come cittadina casentinese e come Presidente del Consorzio di Bonifica che si occupa della manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua.

Tra questi, il Solano, scelto per ospitare una gara tanto importante! E' la migliore prova che il nostro ente opera in modo da coniugare la difesa idraulica con la tutela dell'ambiente e della biodiversità. Ma non solo.

Sono orgogliosa perchè questo evento sta dentro al Contratto di fiume Casentino H2O, il percorso partecipativo fortemente voluto dal Consorzio e realizzato tutti insieme, enti pubblici e soggetti privati, con un duplice obiettivo: riportare il fiume al centro della vita delle comunità e utilizzare il fiume come importante volano della promozione turistica di un territorio.

Duplice obiettivo perfettamente centrato con questo prestigioso appuntamento. Ringrazio per questo l'associazione Pescatori Casentinesi e la Fipsas Arezzo che, con il loro attivismo e impegno, sono riusciti a organizzare campionati di pesca sportiva sempre di maggiore risalto, richiamando atleti, appassionati e visitatori".

“La scelta del Casentino è legata alla presenza di associazioni efficienti che hanno un ottimo rapporto con le istituzioni, il territorio e l’ambiente. La federazione italiana pesca sportiva tiene molto all’ambiente, infatti, organizza un campionato che prevede la rimessa in acqua del pesce catturato. Il rispetto per l’ambiente si vede anche da come sono curate le sponde e da come viene effettuata la vigilanza in questo campo di gara.

Il Solano è davvero un corso d’acqua molto molto interessante”, ha aggiunto Antonio Fusconi, Responsabile nazionale pesca superficie. “E’ la prima volta che viene scelta la Toscana per questo campionato mondiale. Il torrente Solano è tenuto benissimo, tant’è che in passato ha ospitato tante gare nazionali.

La sua qualità merita questa gara mondiale”, ha commentato Claudio Matteoli, Presidente Fipsed. “Un grande appuntamento di pesca e di marketing territoriale che per alcuni giorni consente a questo territorio di diventare capitale mondiale della pesca alla trota con esche naturali”, ha specificato Francesco Ruscelli, Presidente Fipsas Arezzo. Nicola Venturini, dell’Associazione Pescatori Casentinesi, visibilmente soddisfatto ed emozionato ha detto: “Siamo pronti! Dopo tanto lavoro per l’organizzazione di ogni dettaglio, ci aspettano le gare”.

“E’ una grande opportunità per i pescatori no kill e un grande appuntamento per la promozione del Casentino e della Toscana. Siamo orgogliosi di poter offrire acque di qualità, un ambiente eccezionale, ma anche accoglienza, storia, cultura ed enogastronomia per catturare il turismo legato al mondo della pesca”, ha concluso il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, casentinese doc.