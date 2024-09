Subbiano, “Vivere lo sport”: la promozione delle discipline sportive in una giornata con tante associazioni

Arezzo, 5 settembre 2024 – L’Amministrazione Comunale di Subbiano come ogni anno propone una giornata di promozione sportiva dove tutti possono sperimentare e praticare uno sport, per guardare allo sport come strumento di crescita individuale e collettiva, come strumento per promuovere corretti stili di vita e l’inclusione.

“Vivere lo sport” è un evento sportivo che ha il patrocinio del CONI, Comitato Regionale Toscano, e che vede il Comune di Subbiano, in collaborazione con la Proloco di Subbiano e le associazioni del territorio, presentare tante discipline sportive a ragazzi di varie fasce di età in modo spontaneo e giocoso nel pomeriggio di sabato 7 settembre nella zona festiera in via Salvemini.

Quest’anno saranno presenti molte delle associazioni dilettantistiche sportive del territorio quali Live Love Dance, Subbiano Marathon, Ginnastica Casentinese, MTB Race, Tennis, Pallavolo, Fit & Fight, Subbiano Calcio, New Team Giano Piscine e altre due ASD di Arezzo: il Circolo Schermistico Aretino e la Scuola Basket Arezzo.

“Ci aspettiamo un evento partecipato ed inclusivo in quanto lo Sport, lo vediamo ora più che mai,– con le Olimpiadi appena terminate e le Paraolimpiadi in corso” afferma Silvia Battista assessore allo Sport del Comune di Subbiano” è spettacolare in tutte le sue forme e dona sempre un sacco di emozioni.

Queste emozioni, nel nostro piccolo, le vogliamo trasmettere e far vivere anche ai nostri bimbi. Per questo, è con grande gioia che invitiamo tutte le famiglie e i bambini del nostro territorio a cimentarsi e a provare i vari sport che verranno mostrati nel corso della giornata. Ce ne sarà per tutti i gusti e ovviamente non mancherà la consueta merenda offerta a tutti e tanto divertimento. “