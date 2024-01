Strada 71, maglia nera incidenti. Sei tragedie al volante in un anno: storia di un 2023 da dimenticare

di Luca Amodio

Sono stati sei gli incidenti mortali nelle strade della Valdichiana nell’anno appena concluso: due a , due nel Cortonese, uno nel territorio di Monte San Savino e uno a Foiano. Non solo numeri: vite spezzate, famiglie in lutto, una comunità che si unisce al dolore dei suoi concittadini che non ci sono più. Anche per il 2023 la maglia nera è della Sr 71 che già nel 2022 si era portata via la giovane vita di Federica Canneti, all’altezza di Vitiano, in quella maledetta notte di ottobre. Nello stesso punto verrà installato un autovelox. D’altronde è quello uno dei tratti più pericolosi della regionale: sono i cosiddetti chilometri chianini dell’arteria più trafficata della provincia, che stanno tra il comune e Arezzo, snodandosi tra le frazioni di Vitiano, Rigutino, Policiano, Olmo e così via. Nel 2023 gli incidenti sono stati decine, compreso uno scontro che coinvolse un autobus che mandò all’ospedale tre bambini. Fortunatamente però negli scorsi 12 mesi non ci sono stati incidenti mortali in quella zona che invece si sono verificati qualche chilometro prima, nel Cortonese, tra la frazione di Camucia e Terontola. L’ultimo proprio l’ultimo dell’anno scorso in cui, dopo 12 giorni di agonia, perse la vita Giampaolo Segatori, investito in bici da un 90enne alla guida. In quello stesso tratto di strada un altro incidente nell’estate si portò via Ettore Gervini, cognato di Segatori tra l’altro: per lui, a bordo del suo scooter, non ci fu nulla da fare dopo lo scontro con un auto. Due morti anche nel territorio , entrambi lungo provinciale 27, una delle più degradate della Valdichiana anche se nei due casi specifici le condizioni del manto stradale non sono state cruciali nella dinamica: Ada Orazioli, 82enne, morì in uno scontro frontale con un’altra auto (che probabilmente aveva sbandato) all’altezza di Brolio nel gennaio del 2023; mentre per Gheorghe Lucian, 34 anni, fu fatale lo scontro con un muro all’altezza di Via Adua. Lungo le arterie dell’Aretino persero la vita anche un cittadino indiano di 39 anni, a pochi passi dal casello autostradale dell’A1 di Monte San Savino e Jacopo Sciabolini: il ragazzo aveva solo 24 anni quando a bordo della sua panda si scontrò contro un’altra auto lungo la provinciale 327, all’incrocio con via del Filo, alle porte di Foiano.