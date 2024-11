Smart Hospital Award: premiata l’Asl Tse. Campionessa di sostenibilità e innovazione

AREZZO

L’Asl Toscana sud est è stata premiata in tema di sostenibilità ed efficientamento energetico per il secondo anno consecutivo. La consegna del premio Smart Hospital Award 2024 è avvenuta ieri pomeriggio al Forum sistema salute di Firenze. L’azienda sud est si è classificata al secondo posto tra le migliori realtà del sistema sanitario nazionale che hanno adottato e implementato politiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance o sviluppato progetti e azioni di efficientamento energetico e di gestione intelligente di strutture sanitarie. Ha ritirato il premio il direttore dell’area dipartimentale Energia, ambiente e prevenzione incendi, Daniele Giorni. La Asl ha messo in campo negli anni una serie di azioni per ridurre l’impatto ambientale e ottimizzare i costi. Per farlo, ha installato gli impianti di cogenerazione anche al San Donato e 13 impianti fotovoltaici in vari presidi ospedalieri e distretti di Arezzo, Siena e Grosseto in grado di produrre 582mila kilowatt di energia elettrica annua con una conseguente riduzione di 152 tonnellate di anidride carbonica. Riqualificate anche le centrali frigorifere degli ospedali di Grosseto, Arezzo e Siena e sostituiti i corpi illuminanti con tecnologia led nei presidi di Poggibonsi e Arezzo. "È un risultato importante per l’Asl Tse – commenta il direttore generale Antonio D’Urso - e che va in direzione di una crescita concreta e di una forte sensibilizzazione verso le politiche sanitarie green". "Abbiamo investito in progetti innovativi –spiega la direttrice amministrativa Antonella Valeri – con l’obiettivo di permettere all’Azienda significativi risparmi e una riduzione di emissioni dannose per l’ambiente, a beneficio di tutta la collettività".