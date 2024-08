Arezzo, 2 agosto 2024 – Sintra protagonista a Firenze di un evento sulla digitalizzazione del commercio.

L’azienda aretina ha portato la propria esperienza a un incontro nel capoluogo toscano che, ospitato dai locali della start up Nana Bianca, ha riunito imprenditori, commercianti e sviluppatori a cui è stata proposta una serata di formazione e aggiornamento sulle nuove opportunità tecnologiche finalizzate all’efficientamento e all’integrazione dei diversi canali di vendita fisici e virtuali.

Questo momento di incontro e confronto ha trovato il contributo anche di Sintra che, con quasi venticinque anni di attività, rientra oggi tra le realtà di riferimento a livello internazionale per l’innovazione nel business digitale.

Tra i momenti più attesi dell’evento sono rientrate proprio le relazioni di Michele Barbagli e Jonathon Bowers, rispettivamente amministratore delegato e designer dell’azienda aretina, che hanno trovato il fulcro nella prima presentazione in Italia del sistema Shopify POS Go, una delle novità della Shopify Edition Summer 2024 che è stata ideata dalla multinazionale canadese dell’e-commerce Shopify.

Questo dispositivo configura la più recente evoluzione in termini di omnicanalità attraverso una combinazione tra componenti software e hardware finalizzata a efficientare, migliorare, velocizzare e personalizzare le esperienze di acquisto, con molteplici funzionalità per accettare i pagamenti, aggiornare il catalogo dei prodotti, tracciare l’inventario in tempo reale, fornire consigli personalizzati, gestire i profili dei clienti e il reporting. Il tutto, con elevati standard di sicurezza e riservatezza.

Le esperienze e le competenze di Sintra saranno ora finalizzate a sviluppare ulteriormente questo sistema, con particolari attenzioni alle specifiche esigenze del mercato italiano. «La tecnologia - ha spiegato Barbagli, - può trasformare e migliorare l’esperienza di acquisto in negozio. La nostra attività quotidiana è proprio finalizzata a portare una rivoluzione positiva nel mondo del retail, con benefici per il cliente e per il commerciante».