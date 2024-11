Si punta al recupero di Gigli, Righetti titolare

L’Arezzo ha ripreso la

preparazione in vista della trasferta di domenica prossima, a Solbiate, contro il Milan Futuro. Sono da verificare, in particolare, le condizioni di Niccolò Gigli (nella foto) che ha saltato la gara contro l’Ascoli a causa della distorsione alla caviglia rimediata a Carpi, ma che proverà a tornare tra i convocati già per la sfida ai rossoneri. Saranno decisivi i prossimi allenamenti per capire se, forzando, avrà ancora dolore oppure sarà in grado di mettersi a disposizione di Troise. Saranno, invece, sicuramente indisponibili sia Chierico che Damiani. Quest’ultimo sta lavorando ancora a parte e si valuterà un graduale inserimento con il gruppo. Probabile qualche cambiamento nell’undici di partenza. Righetti, dopo il buon spezzone da subentrato, si candida per una maglia da titolare. Due le opzioni per lui: centrale al fianco di Chiosa oppure terzino al posto di Coccia. Molto dipenderà dall’eventuale recupero di Gigli. Incertezza anche negli altri reparti dove si prospettano diversi ballottaggi sia a centrocampo che in attacco. Troise e il suo staff lavoreranno sopratutto per trovare soluzioni alla fase offensiva che in queste prime 13 giornate non ha prodotto a sufficienza a livello realizzativo per il potenziale della squadra.

A.L.