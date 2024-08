Serie D, ecco le avversarie. Livorno e Grosseto le big

Diramati nel primo pomeriggio di ieri i nove gironi del campionato di serie D. Le formazioni valdarnesi sono state inserite, come ormai da alcuni anni, nel raggruppamento "E" assieme ad altre dodici corregionali, tre umbre come ACF Foligno, da non confondere con l’altra storica realtà cittadina che milita in Promozione e che è stata per molti anni anche in serie C, Trestina e Orvietana, le due laziali Ostiamare e Flaminia Civita Castellana e l’autentica novità Fezzanese, compagine ligure delle cinque terre espressione della magnifica Portovenere che per la prima volta prenderà parte a un girone totalmente diverso rispetto a quello in cui era abituata a giocare nelle ultime stagioni.

Sotto il profilo logistico non ci sono state grandissime novità, bene o male è stato mantenuto lo stesso criterio geografico degli scorsi anni con il rientro delle due laziali e la presenza di formazioni toscane molto quotate come il Livorno, il Grosseto e il Siena che, che rispetto magari ad amaranto e biancorossi non parte con il primario obiettivo di centrare la promozione nei professionisti. Sono sempre tre capoluoghi di provincia che fanno da cornice a un girone che vedrà ben quattro formazioni valdarnesi come Sangiovannese, Montevarchi, TerranuovaTraiana e Figline che daranno vita ad altrettanti derby sentiti. Senza contare, poi, altri incontri ormai storici per la categoria come quelli con il Poggibonsi, il FollonicaGavorrano che come ogni anno parte per stazionare nelle zone alte di classifica o il Trestina, che, da piccolo paese qual è essendo una frazione di Città di Castello, rappresenta una solida realtà ormai da tantissimi anni del massimo campionato dilettantistico.

Tra l’altro, sempre ieri pomeriggio, sono stati sorteggiati anche i preliminari di Coppa Italia che domenica 25 agosto alle 16 vedrà di fronte, al Fedini di San Giovanni, gli azzurri di Marco Bonura contro il Terranuova Traiana di Marco Becattini. Montevarchi e Figline si sfideranno, invece, nel primo turno in programma il 1 settembre allo stadio Brilli Peri alle 15. Per i calendari occorrerà attendere ancora qualche giorno, probabilmente però prima di Ferragosto sarà resa nota anche la composizione delle varie giornate di campionato che prenderà Il via domenica 8 settembre.

Ecco, di seguito, il girone nel quale sono presenti le formazioni valdarnesi: Fezzanese, Aquila Montevarchi, Figline, Follonica Gavorrano, Ghivibirgo, Grosseto, Livorno, Poggibonsi, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza, Siena, Terranuova Traiana, Fulgens Foligno, Orvietana, Trestina, Flaminia Civita Castellana, Ostia mare,