Sei Toscana. Modifiche al servizio per le feste in Valdarno

Arezzo, 19 dicembre 2024 – In occasione delle festività natalizie - martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre, Sei Toscana ha previsto delle modifiche ai servizi ambientali in alcuni comuni della provincia di Arezzo. Tutte le variazioni sono state concordate con i singoli Comuni con l’intento di offrire, anche durante i giorni di festa, servizi rispondenti alle esigenze dei cittadini. A Castelfranco Pian di Sco', Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna e Terranuova Bracciolini) martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre tutti i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente e rimarranno invariati rispetto al normale calendario. In questi due giorni resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche, gli sportelli al cittadino (per consegna sacchi, 6Card, Tari) e anche il numero verde non sarà attivo.