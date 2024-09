Scuole nuove e confortevoli per gli studenti

A Cavriglia l’anno scolastico è iniziato all’insegna del benessere complessivo degli studenti. Da anni il Comune ha avviato la ristrutturazione dei plessi per renderli efficienti sotto il profilo energetico, accessibili a tutti con l’abbattimento delle barriere architettoniche e sicuri adeguandoli alle normative antisismiche grazie a un investimento che nel tempo ha toccato i 10 milioni di euro. Accanto alla sistemazione degli immobili l’amministrazione comunale e i vertici del Comprensivo Dante Alighieri hanno promosso una serie di progetti educativi che mirano alla crescita complessiva degli alunni attraverso sport, inclusione, salute, cultura, socialità e rispetto dell’ambiente. Il tutto tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della rete di associazioni cavrigliesi. Ad esempio nelle lezioni di scienze motorie insieme alle discipline classiche i ragazzi possono apprendere i primi rudimenti del golf e del padel grazie alla sinergia con il Golf Club Le Miniere e il Centro Polivalente di Bellosguardo. Di particolare rilievo le progettualità legate alla promozione dello studio della lingua italiana dei segni, con il primo coro Lis allestito nel comprensorio valdarnese, il premio "Mutar d’Ale" dedicato all’artista Giuliano Pini e l’iniziativa "Nid’Art" pensata per promuovere l’arte tra i piccini da 0 a 6 anni, gli incontri dell’Associazione Culturale LiberiLibri e il progetto "Oxy" in collaborazione con la Misericordia che insegna ai giovani le regole primo soccorso. In tema ambientale poi saranno riproposti "Puliamo il Mondo" e la "Festa dell’Albero".