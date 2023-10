Scattano i controlli a tappeto nelle palestre. Clienti trovati senza il certificato medico

Controlli a tappeto nelle palestre, nei centri sportivi, nelle piscine e negli ambulatori, da parte dei Nas. Nel corso di un servizio coordinato disposto nella seconda metà di settembre dal gruppo carabinieri per la tutela della salute di Roma, i militari hanno effettuato in tutto il centro Italia mirati controlli al fine di garantire il rispetto della normativa in merito al rilascio di certificati medici per lo svolgimento di attività sportiva. Nel corso delle numerose ispezioni, finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza degli atleti e degli sportivi in generale, è stato verificato il possesso e la regolarità dei certificati di idoneità degli iscritti e frequentatori degli impianti sportivi. Sul territorio aretino sono state individuate due irregolarità in altrettante palestre, segnalate alle autorità amministrative. In un caso per aver accettato certificati medici per l’attività non agonistica, rilasciati senza l’indicazione degli accertamenti diagnostici eseguiti o da specialisti diversi da quelli autorizzati della specifica normativa. Nell’altro per aver ammesso alla pratica sportiva non agonistica persone sprovviste della relativa certificazione medica. Le ispezioni, attivate in tutto il centro Italia, hanno interessato complessivamente 413 centri sportivi, accertando violazioni in 118 di questi, 7 dei quali sono risultati oggetto di provvedimento di immediata sospensione delle attività. In totale 81 le persone segnalate alle autorità amministrative, 9 quelle denunciate e 118 le violazioni contestate, tra penali e amministrative, per un ammontare di 176mila euro. Nei prossimi giorni altre verifiche dei Carabinieri dei Nas proseguiranno; l’obiettivo dei controlli è tutelare la sicurezza e l’integrità degli sportivi.

Gaia Papi