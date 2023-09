Scatta il monitoraggio della Statale 71. Le iniziative in campo Sabato, in zona Castelnuovo di Subbiano, organizzata da Marino, Pro Loco Subbiano, Arezzo Motori e Fmi Federazione Motociclistica Italiana, una giornata dedicata alla sicurezza stradale su uno dei tratti più pericolosi del territorio. Un'occasione per rinnovare l'attenzione alla sicurezza sulle strade.