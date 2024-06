Sansovino, obiettivo Coppa Italia. Espugna Vicenza e punta il trofeo

La Sansovino Women vince anche la terza gara del quadrangolare battendo 2-0 in trasferta il Real Vicenza e strappa il pass per le semifinali della Coppa Italia di Eccellenza femminile. Alla formazione dell’allenatrice Valentina Fambrini sarebbe bastato anche un pareggio per chiudere il girone al primo posto, ma sul sintetico vicentino hanno ottenuto l’intera posta, chiudendo quindi a punteggio pieno il raggruppamento composto anche da Celtic Reggio Emilia e Azzurra San Bartolomeo, battute nei precedenti incontri rispettivamente 2-1 e 2-0. La partita di ieri si è messa subito nei binari giusti grazie al gol immediato della giovanissima attaccante Vittoria Tistoni, 19 anni. Nella ripresa, è arrivata anche la rete della sicurezza grazie all’esperta centrocampista Jessica Marraccini. La formazione della capitana Carolina Baracchi, un passato nell’Arezzo, affronterà ora, nella semifinale in gara secca in casa, la squadra lombarda del Lesmo domenica 9 giugno alle 15.30 allo stadio Le Fonti di Monte San Savino.

Le arancioblù cercheranno di far valere il fattore campo per accedere alla finalissima in programma sabato 15 giugno.